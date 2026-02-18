Эксперты назвали возраст, когда появляются типичные признаки старения Daily Mirror: типичные признаки старения появляются в период с 40 до 50 лет

Типичные признаки старения возникают в период с 40 до 50 лет, сообщило издание Daily Mirror со ссылкой на экспертов. Среди симптомов, связанных с изменением состояния организма, они назвали боли при движении.

Специалисты провели исследование, в котором участвовали примерно 2 тыс. пожилых людей. Большинство из них подтвердили данные о появлении первых симптомов старения в упомянутый период. 65% пожилых отметили, что испытывают боли при движении постоянно. Около трети заявили, что жалуются на этот дискомфорт, но он не ограничивает их активность.

Ранее генеральный директор Центра по улучшению качества старения Кэрол Истен заявила, что страхи и негативные мысли могут ускорять старение. Специалист подчеркнула, что значительное количество людей опасается ухудшения физического состояния, когнитивных способностей и утраты самостоятельности с возрастом.

До этого психолог-консультант Василий Банюк сообщила, что жизнь в согласии с собой — лучшая профилактика преждевременного старения. Он отметил, что для обретения гармонии необходимо взглянуть на свою жизнь.