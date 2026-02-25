Гастроэнтеролог перечислила причины боли в левом боку Гастроэнтеролог Мазько: причиной боли в левом боку может быть панкреатит

Причиной боли в левом боку может быть панкреатит или невралгия, рассказала «Вечерней Москве» гастроэнтеролог Инна Мазько. Она отметила, что наиболее распространенной причиной боли является скопление газов.

Источником боли слева могут быть ребра, мышцы и нервы. При межреберной невралгии боль будет острой, «простреливающей», она будет усиливаться при движении, кашле, глубоком вдохе. Почти всегда невралгии и мышечные боли усиливаются при движении, изменении положения тела, — рассказала Мазько.

Гастроэнтеролог отметил, что причиной боли в левом боку у женщин могут быть гинекологические проблемы. По ее словам, в случае нестерпимой резкой боли со рвотой, падением давления или странным стулом необходимо обратиться за медицинской помощью как можно скорее.

Ранее гастроэнтеролог Клара Сычугова рассказала, что при гастрите и язве желудка нельзя есть томаты, шоколад и мяту. По ее словам, эти продукты питания обладают раздражающими действиями для рецепторов желудка, из-за чего в животе может возникать жжение, боль и тяжесть.