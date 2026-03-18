Очевидцы сообщили о взрывах в двух городах на юге России SHOT: около 10 взрывов раздалось в районе Анапы и Витязево

Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Анапы и Витязево раздалась серия из около 10 взрывов. Канал уточнил, что средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По версии SHOT, яркие вспышки были заметны в акватории Черного моря. Как передает канал, в небе слышны звуки моторов. Сведений о пострадавших и разрушениях обнародовано не было. Власти официально не подтверждали информацию о взрывах.

Ранее в Минобороны рассказали, что при ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медицинских работников и еще 10 человек пострадали. По данным ведомства, атака произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников.

До этого стало известно о ночной атаке дронов на Сочи. Фрагменты сбитых беспилотников были обнаружены по двум адресам в Лазаревском районе города, проинформировала пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края. По имеющимся данным, обломки упали на четырехэтажный дом и на частное домовладение.