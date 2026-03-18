18 марта 2026 в 03:25

Очевидцы сообщили о взрывах в двух городах на юге России

SHOT: около 10 взрывов раздалось в районе Анапы и Витязево

Анапа Анапа Фото: Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press
Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Анапы и Витязево раздалась серия из около 10 взрывов. Канал уточнил, что средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По версии SHOT, яркие вспышки были заметны в акватории Черного моря. Как передает канал, в небе слышны звуки моторов. Сведений о пострадавших и разрушениях обнародовано не было. Власти официально не подтверждали информацию о взрывах.

Ранее в Минобороны рассказали, что при ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медицинских работников и еще 10 человек пострадали. По данным ведомства, атака произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников.

До этого стало известно о ночной атаке дронов на Сочи. Фрагменты сбитых беспилотников были обнаружены по двум адресам в Лазаревском районе города, проинформировала пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края. По имеющимся данным, обломки упали на четырехэтажный дом и на частное домовладение.

Анапа
взрывы
БПЛА
ВСУ
Диетолог объяснила, в каком случае можно запивать еду водой
В России долгожданно уменьшились цены на самый ходовой продукт
Атака ВСУ на Краснодар ночью 18 марта: погибшие, разрушения, что известно
Средства ПВО уничтожили несколько дронов над Ленобластью
Появились кадры красного пламени в окне пострадавшей от БПЛА многоэтажки
ДТП унесло жизнь россиянки на Пхукете
Россиянам назвали более выгодную альтернативу плитке до потолка в ванной
Россиянам объяснили порядок оплаты услуг ЖКХ в марте
«Морковка перед носом у осла». Украину унизили в ЕС: почему ее там не ждут
На пост мэра во Франции нацелились «Гитлер» и «Зеленский»
Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Краснодар
Стало известно, как россияне относятся к людям с инвалидностью
Режим опасности атаки БПЛА ввели в российском регионе
Убит, ранен, прячется в бункере: куда пропал премьер Израиля Нетаньяху
«Демонический» имидж, брак с Вилковой, наркотики: как живет актер Любимов
ПВО не смогла отразить атаку БПЛА на посольство в Ираке
Представителям двух профессий повысят пенсионный коэффициент
В России впервые за 25 лет появится новый ГОСТ на черное золото
«Сидели на чемоданах»: туристка три дня не могла выйти из отеля в Дубае
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

