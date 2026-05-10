«Не газ»: в Анапе назвали причину неприятного запаха в городе Глава Анапы Маслова: неприятный запах в городе появился из-за работ на базе

Неприятный запах в Анапе появился в городе из-за работ на базе в Южной Озереевке недалеко от Новороссийска, сообщила глава города Светлана Маслова в Telegram-канале. По ее словам, запах не представляет опасности для местных жителей.

Источником запаха является не газ. Запах исходит при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска, — отметила Маслова.

По ее словам, запах доходит до Анапы из-за низкого давления и юго-восточного ветра. Ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора. Сотрудники следят за качеством воздуха и делают замеры, уточнила Маслова.

