Три пляжа Анапы получили разрешение к открытию сезона после разлива мазута

Три пляжа Анапы получили разрешение к открытию сезона после разлива мазута

Три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Речь идет о пляжах детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионата «Высокий берег». Как пояснили в ведомстве, это стало возможным благодаря отсыпке дополнительного слоя чистого песка.

К началу туристического сезона три пляжа города-курорта Анапы (детский оздоровительный комплекс «Жемчужина», детский оздоровительный комплекс «Аврора», ГБУ «Пансионат „Высокий берег“») получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям, — говорится в сообщении.

В декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Черном море, в результате чего в акватории произошел разлив около 9,2 тыс. тонн мазута. Специалисты МЧС продолжают очистку дна: на 19 участках обследовано почти 3,6 тыс. квадратных метров, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Анапе специалисты приступили к масштабному восстановлению пляжных территорий, пострадавших в результате экологического бедствия у Керченского пролива. Работы по отсыпке песка проводятся поэтапно на четырех наиболее загрязненных участках побережья. Власти подчеркивают, что этот процесс стал возможен только после завершения основных мероприятий по ликвидации последствий разлива мазута.