В Анапе начали восстанавливать пострадавшие от разлива мазута пляжи

В Анапе специалисты приступили к масштабному восстановлению пляжных территорий, пострадавших в результате экологического бедствия у Керченского пролива, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Работы по отсыпке песка проводятся поэтапно на четырех наиболее загрязненных участках побережья.

Власти подчеркивают, что этот процесс стал возможен только после завершения основных мероприятий по ликвидации последствий разлива мазута. Для рекультивации первой зоны протяженностью 3,5 километра используется грунт из ближайших карьеров, прошедший тщательный отбор.

Для отсыпки используют песок из ближайших карьеров. По составу он максимально близок к местному грунту, — отметил глава региона.

Причиной ЧС стало крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 года, в результате которого в море попали тысячи тонн нефтепродуктов. На текущий момент водолазы МЧС России собрали более 228 тонн нефтесодержащих отходов с морского дна.

Ранее Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил жалобу компании «Каматрансойл», которая пыталась оспорить решение о выплате почти 50 млрд рублей в бюджет страны за загрязнение Черного моря. Вместе с фирмой «Кама Шиппинг» возместить ущерб экологии обязан и владелец танкера «Волгонефть-212».