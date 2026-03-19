Анапа. Волонтеры во время уборки разлитого мазута на пляже

Виновники разлива нефти в Анапе остались должны государству 50 млрд рублей Суд оставил в силе многомиллиардный иск к виновникам аварии в Керченском проливе

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил жалобу компании «Каматрансойл», которая пыталась оспорить решение о выплате почти 50 млрд рублей в бюджет страны за загрязнение Черного моря, сообщает корреспондент РИА Новости. Вместе с фирмой «Кама Шиппинг» возместить ущерб экологии обязан и владелец танкера «Волгонефть-212».

Суд постановил <...> оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения, — постановил орган.

Поводом для разбирательства стала экологическая катастрофа в Керченском проливе, произошедшая во время мощного шторма в декабре 2024 года. Тогда из-за аварии двух танкеров в воду попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, они загрязнили более трех тысяч километров береговой линии Краснодарского края. Несмотря на попытки бизнеса создать специальные фонды для ограничения своей ответственности, суд остался на стороне Росприроднадзора.

Рассмотрев все доводы защиты, кассационная инстанция признала вердикты предыдущих судов законными и обоснованными. Таким образом, сумма в 49,46 миллиарда рублей осталась окончательной и обязательной к выплате.

Ранее Росприроднадзор добился взыскания 1 млн рублей с верфей в Астраханской области за загрязнение Волги. Проверка началась после информации о превышении загрязняющих веществ в донных отложениях ерика Бертюль.