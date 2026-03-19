19 марта 2026 в 17:14

Виновники разлива нефти в Анапе остались должны государству 50 млрд рублей

Суд оставил в силе многомиллиардный иск к виновникам аварии в Керченском проливе

Анапа. Волонтеры во время уборки разлитого мазута на пляже Анапа. Волонтеры во время уборки разлитого мазута на пляже Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил жалобу компании «Каматрансойл», которая пыталась оспорить решение о выплате почти 50 млрд рублей в бюджет страны за загрязнение Черного моря, сообщает корреспондент РИА Новости. Вместе с фирмой «Кама Шиппинг» возместить ущерб экологии обязан и владелец танкера «Волгонефть-212».

Суд постановил <...> оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения,постановил орган.

Поводом для разбирательства стала экологическая катастрофа в Керченском проливе, произошедшая во время мощного шторма в декабре 2024 года. Тогда из-за аварии двух танкеров в воду попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, они загрязнили более трех тысяч километров береговой линии Краснодарского края. Несмотря на попытки бизнеса создать специальные фонды для ограничения своей ответственности, суд остался на стороне Росприроднадзора.

Рассмотрев все доводы защиты, кассационная инстанция признала вердикты предыдущих судов законными и обоснованными. Таким образом, сумма в 49,46 миллиарда рублей осталась окончательной и обязательной к выплате.

Ранее Росприроднадзор добился взыскания 1 млн рублей с верфей в Астраханской области за загрязнение Волги. Проверка началась после информации о превышении загрязняющих веществ в донных отложениях ерика Бертюль.

В ОБСЕ раскрыли страшную правду о западной поддержке Украины
«Не так много осталось»: депутат об обмене пленными в переговорную паузу
Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах
Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу
Медведев жестко обломал надежды Зеленского на признание Россией
Угрожавшему Орбану украинскому генералу запретили въезд в Венгрию
Политолог раскрыл, чем для США обернется утрата военной мощи из-за Ирана
Украинский педофил купил ребенка за $100 и надругался над ним
Обнародованы новые детали ЧП в отделении банка
Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы
Медведев объяснил, зачем Зеленскому выборы на Украине
Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду
Экс-глава самарского правительства не призвал вину по делу о метро
Кроссовер снес мать с двумя детьми в Петербурге и попал на видео
В Москве задержали устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка
Утро начинается с ткани: как текстиль в ванной влияет на настроение дня
Что в ФСБ сообщили о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ
Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?
Установлена личность пострадавшего при взрыве в Москве
Знаковый саммит Евросоюза закончился полным разочарованием для Украины
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

