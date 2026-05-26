В Европе не поверили словам Зеленского о «нападении» из Белоруссии JW: заявления Зеленского о якобы нападении из Белоруссии безосновательны

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии безосновательны, передает немецкий журнал Junge Welt со ссылкой на источник. По его словам, в настоящее время в приграничном регионе нет передвижений войск или какой-либо другой подготовки к «нападению».

Зеленский подогревает напряженность, предупреждая о якобы новом нападении России на Киев, которое, по его словам, может быть совершено из Белоруссии. Зеленский не предоставил никаких доказательств своих заявлений, — отметил информатор.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что угрозы, исходящие от Евросоюза в адрес Белоруссии, связаны с планами Запада напасть на Калининградскую область. По его словам, ключевую роль в этом вопросе играет Сувалкский коридор, который позволит ВС РФ оборонять свои территории при необходимости.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ могут устроить провокацию и попытаться выйти к Смоленску через Белоруссию. Однако, по его мнению, вряд ли подобные шаги украинской армии закончатся успехом.