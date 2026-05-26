26 мая 2026 в 10:37

Бизнес-эксперт дала советы, как обсуждать финансы с близкими без ссор

Разговор на тему денег никогда не нужно начинать с обвинений и упреков — попытки загнать близкого человека в угол лишь приведут к ссорам и обидам, предупредила в беседе с «Ямал-Медиа» бизнес-советчик Кристина Курынова. Она отметила, что в сложных финансовых ситуациях задача семьи — не устраивать допросы, а разобраться в происходящем и найти решения проблемы.

Если вы решили поговорить о долгах, то лучше никогда не начинать с обвинения, потому что люди сразу начинают защищаться, спорить, ругаться. Лучше вести такие диалоги с позиции партнерства и предложения что-то решить совместно. Можно обозначить свое мнение: «Мне важно понять, что происходит», «Как мы можем вместе из этого выйти», «Давай разберемся спокойно», «Давай не будем предъявлять друг другу претензии», «Нам не нужно ссориться, нам нужно найти решение». Используйте приемы переговоров, а не давления, — порекомендовала Курынова.

Она посоветовала обсуждать тему денег в выходной день, когда все близкие отдохнули, выспались и поели — так они будут более готовы к конструктивной беседе. По ее мнению, сначала нужно проговорить все факты, например сколько денег ушло и осталось, сколько потребуется в будущем, а после важно узнать о чувствах и мыслях каждого члена семьи. Затем все должны открыто высказаться и прийти к какому-то решению.

Ранее финансовый эксперт и блогер Александр Иванов заявил, что родителям не рекомендуется экономить на подготовке детей к выпускному вечеру, поскольку для них это станет одним из главных событий юности. По его мнению, впечатления от праздника останутся с ребенком на всю жизнь.

