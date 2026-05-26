Агроном рассказал, как спасти поврежденные градом растения

Поврежденные градом растения следует подкормить азотными удобрениями — такая экстренная помощь понадобится для восстановления и сохранения урожая, посоветовал в беседе с 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев. Он также порекомендовал обработать их препаратами-регуляторами роста на основе эпибрассинолида.

Нужно внести хорошую подкормку азотными удобрениями. Азот стимулирует развитие надземных частей, то есть тех же самых листьев, стеблей, — подчеркнул Воробьев.

Ранее агроном Илья Воробьев заявил, что при высадке теплолюбивых культур, к которым относятся огурцы и томаты, следует ориентироваться на погодные условия, а не на дату в календаре. По его словам, ключевым показателем в этом вопросе является температура почвы.