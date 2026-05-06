Агроном дал совет, когда лучше высаживать томаты и огурцы

При высадке теплолюбивых культур, к которым относятся огурцы и томаты, следует ориентироваться на погодные условия, а не на дату в календаре, посоветовал агроном Илья Воробьев. Как пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на эксперта, ключевым показателем является температура почвы.

По словам специалиста, для огурцов и томатов почва должна прогреться минимум до 12–15 градусов на глубине 10–15 сантиметров. Агроном обратил внимание, что в противном случае растения могут плохо прижиться, заболеть или даже погибнуть.

Воробьев подчеркнул, что спешка с высадкой часто грозит потерей урожая. По его словам, в Новосибирской области пригодная погода для томатов и огурцов устанавливается в конце мая.

