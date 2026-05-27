Клематисы размером с пионы: чудо-подкормка — вносить в начале июня

Чтобы клематисы в июне порадовали не жалкими единичными цветками, а настоящим каскадом крупных бархатных звезд, достаточно подкормить их в начале лета.

В июне клематису нужен не азот (от него растут одни плети и листья), а калий и фосфор, которые отвечают за формирование мощных бутонов и яркость лепестков. Самый бюджетный и эффективный вариант — зольный настой: стакан древесной золы залейте 10 литрами горячей воды, настаивайте 2–3 дня, процедите и вылейте под корень взрослого куста.

Зола богата калием, фосфором и микроэлементами, при этом совершенно бесплатна для тех, кто топит баню или жарит шашлыки на даче.

Для максимального эффекта добавьте в этот полив «секретный ингредиент» — 2 грамма борной кислоты и 2 грамма марганцовки на ведро воды. Этим раствором не поливают, а опрыскивают клематис по листьям и бутонам в вечернее время: бор стимулирует закладку сотен новых цветочных почек, а марганцовка дезинфицирует и защищает от грибка.

Результат не заставит себя ждать — уже через 7–10 дней куст превращается в сплошное цветущее облако, а размер каждого цветка способен превзойти шапку пиона. Важно: как только клематис зацвел, все подкормки прекращают.

