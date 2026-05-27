Посейте в мае — в июне сад в кружевных сиреневых шарах. Многолетник с цветами-горошинами до 7 см

Бальзамин «селерис» — это настоящий восточный сувенир, который преображает сад в королевство кружевных розочек. Его густомахровые цветки напоминают крошечные пионы или камелии, собранные из множества волнистых лепестков-бусин.

Окраска варьируется от нежно-сиреневой до густо-лиловой, что создает эффект дымчатого облака. Растение компактное (25–30 см), густоветвистое, полностью покрыто цветами, которые распускаются волнами с июня до самых заморозков. Бальзамин любит регулярный полив, рассеянный свет и не переносит даже кратковременной засухи, зато в благодарность дарит шапки кружевных соцветий.

Идеален для полутенистых садов, балконных ящиков и контейнеров.

