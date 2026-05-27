27 мая 2026 в 12:44

Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос

Врач Анпилогова: хронический стресс может быть причиной выпадения волос

Хронический стресс является наиболее частой причиной выпадения волос, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии Екатерина Анпилогова. Она отметила, что еще одной причиной может быть недостаток железа.

Длительное повышение кортизола переводит множество фолликулов из фазы роста в фазу покоя. Через два–три месяца после тяжелого события или длительного напряжения начинается диффузное, равномерное выпадение: волос на расческе и в душе становится заметно больше, хотя кожа головы еще выглядит нормально, — рассказала Анпилогова.

Врач подчеркнула, что другими причинами могут быть строгая диета или аутоиммунные процессы. По ее словам, недостаток калорий и аминокислот приводит к перераспределению ресурсов организма, что «отключает» рост волос.

Ранее трихолог Ольга Карабковская рассказала, что при выпадении волос рекомендуется сдать общий анализ крови. Она отметила, что исследование позволит врачу увидеть потенциальные признаки анемии, воспаления или иммунодефицита и понять соотношение различных иммунных клеток.

