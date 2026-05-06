06 мая 2026 в 00:05

Приметы 6 мая — Егорий Вешний: зачем умываться росой и выгонять скот?

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
6 мая — один из самых важных дней в народном календаре. Это день памяти легендарного великомученика Георгия Победоносца, которого на Руси звали Егорием Вешним, или Юрием. С этого дня начинались активные полевые работы, а скот впервые после зимы выгоняли на пастбища. Верили, что Егорий самолично объезжает поля на белом коне и отпирает землю золотыми ключами, выпуская росу и траву.

Погодные приметы на Егория, 6 мая

  • Если на Егория ударил мороз — будет хороший урожай гречихи.

  • Сильный дождь — будет много травы, а значит, много молока.

  • Ясное утро без ветра — ранние посевы будут удачными; если ясно стало только к вечеру — лучше сеять позже.

  • Южный ветер — к богатому урожаю и теплому лету; северный — к ранним заморозкам осенью.

  • Береза полностью распустилась — через неделю можно ждать настоящего устойчивого тепла.

  • Много комаров — к скорому потеплению.

Приметы о зверях и птицах 6 мая

Этот день был пропитан обрядами, связанными с защитой животных. Хозяйки выгоняли коров вербой, освященной в Вербное воскресенье, чтобы защитить их от волков и сглаза.

В этот день пастухов почитали как главных людей в деревне: их угощали яичницей, одаривали подарками и деньгами, чтобы они лучше следили за стадом.

Обижать животных было категорически запрещено. Любое грубое обращение с собакой, кошкой или коровой в этот день сулит большую беду и финансовые потери. Оставлять скотину в хлеву на весь день тоже не стоило. Если погода позволяет, животных нужно обязательно вывести хотя бы на прогулку, чтобы они глотнули Егорьевского воздуха.

Что можно и нужно делать 6 мая

Наши предки верили, что роса в этот день обладает магической силой. Взрослые и дети катались по траве, чтобы быть здоровыми и крепкими. Однако скот по росе выгонять боялись — считалось, что она может навести на коров порчу, поэтому ждали, пока она подсохнет.

Что еще можно делать?

  • Умываться росой. Считалось, что это подарит красоту и избавит от кожных болезней.

  • Работать на земле. Егорий отмыкает землю, поэтому любая посадка сегодня будет благословлена на рост.

  • Собирать целебные травы. Первые майские травы, сорванные на Юрия, обладают двойной силой.

  • Окуривать дом и хлев ладаном. Это защитит семью и скот от нечистой силы и диких зверей.

Чего нельзя делать 6 мая

  • Брать в руки шерсть и изделия из нее. Нельзя вязать, прясть и даже расчесывать шерстяные вещи. Верили, что это привлечет волков к овцам и они задерут домашний скот.

  • Женщинам нельзя стричь и даже сильно расчесывать волосы. В народе говорили: на Юрия волосы тронешь — они расти перестанут.

  • Ругаться и кричать. Считалось, что громкие ссоры сегодня привлекают молнии и грозы к дому.

Подробнее о дне святого Георгия Победоносца рассказали в другом нашем материале.

Анастасия Фомина
