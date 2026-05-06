Приметы 6 мая — Егорий Вешний: зачем умываться росой и выгонять скот?

6 мая — один из самых важных дней в народном календаре. Это день памяти легендарного великомученика Георгия Победоносца, которого на Руси звали Егорием Вешним, или Юрием. С этого дня начинались активные полевые работы, а скот впервые после зимы выгоняли на пастбища. Верили, что Егорий самолично объезжает поля на белом коне и отпирает землю золотыми ключами, выпуская росу и траву.

Погодные приметы на Егория, 6 мая

Если на Егория ударил мороз — будет хороший урожай гречихи.

Сильный дождь — будет много травы, а значит, много молока.

Ясное утро без ветра — ранние посевы будут удачными; если ясно стало только к вечеру — лучше сеять позже.

Южный ветер — к богатому урожаю и теплому лету; северный — к ранним заморозкам осенью.

Береза полностью распустилась — через неделю можно ждать настоящего устойчивого тепла.

Много комаров — к скорому потеплению.

Приметы о зверях и птицах 6 мая

Этот день был пропитан обрядами, связанными с защитой животных. Хозяйки выгоняли коров вербой, освященной в Вербное воскресенье, чтобы защитить их от волков и сглаза.

В этот день пастухов почитали как главных людей в деревне: их угощали яичницей, одаривали подарками и деньгами, чтобы они лучше следили за стадом.

Обижать животных было категорически запрещено. Любое грубое обращение с собакой, кошкой или коровой в этот день сулит большую беду и финансовые потери. Оставлять скотину в хлеву на весь день тоже не стоило. Если погода позволяет, животных нужно обязательно вывести хотя бы на прогулку, чтобы они глотнули Егорьевского воздуха.

Что можно и нужно делать 6 мая

Наши предки верили, что роса в этот день обладает магической силой. Взрослые и дети катались по траве, чтобы быть здоровыми и крепкими. Однако скот по росе выгонять боялись — считалось, что она может навести на коров порчу, поэтому ждали, пока она подсохнет.

Что еще можно делать?

Умываться росой. Считалось, что это подарит красоту и избавит от кожных болезней.

Работать на земле. Егорий отмыкает землю, поэтому любая посадка сегодня будет благословлена на рост.

Собирать целебные травы. Первые майские травы, сорванные на Юрия, обладают двойной силой.

Окуривать дом и хлев ладаном. Это защитит семью и скот от нечистой силы и диких зверей.

Чего нельзя делать 6 мая

Брать в руки шерсть и изделия из нее. Нельзя вязать, прясть и даже расчесывать шерстяные вещи. Верили, что это привлечет волков к овцам и они задерут домашний скот.

Женщинам нельзя стричь и даже сильно расчесывать волосы. В народе говорили: на Юрия волосы тронешь — они расти перестанут.

Ругаться и кричать. Считалось, что громкие ссоры сегодня привлекают молнии и грозы к дому.

