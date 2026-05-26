Приметы 26 мая — Лукерья Комарница: как спастись от комаров?

В народном календаре 26 мая почитается память мученицы Гликерии Девы, которую на Руси ласково и по-простому прозвали Лукерьей Комарницей. Название праздника говорит само за себя: именно к концу мая, когда земля окончательно прогревалась, в воздухе появлялись первые крупные тучи комаров и мошек. Крестьяне относились к этим насекомым без особой любви, но очень внимательно следили за их поведением, ведь они были отличными природными синоптиками.

Погодные приметы на Лукерью, 26 мая

После дождя на Лукерью на небе появилась быстрая радуга — погода скоро прояснится.

Погодные приметы на конец мая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы о комарах, птицах и зверях 26 мая

В народе обилие насекомых в этот день считалось добрым знаком для будущего урожая.

Если на Лукерью появилось много комаров — год будет урожайным на грибы и лесные ягоды.

Крупные комары в этот день — к доброму и сытому году; мелкие — к затяжному ненастью в июне.

Если мошки вьются столбами — ближайшие дни будут солнечными, теплыми и безветренными.

Ласточки и стрижи летают высоко и стаями — тепло пришло окончательно, заморозков больше не будет.

Пчелы начинают активно вылетать из ульев с самого утра — к засушливому и жаркому лету.

Что можно и нужно делать 26 мая

Считалось, что вместе с комарами в полную силу входят луговые травы. Женщины отправлялись в поле собирать чистотел, крапиву и подорожник, которые использовали для приготовления домашних отваров и настоев.

Чтобы назойливые насекомые не проникали в жилище, вокруг окон и дверей раскладывали пучки свежей полыни или мяты. Верили, что этот запах отпугивает не только гнус, но и мелкие невзгоды.

Что можно и нужно делать 26 мая

Работать в саду и огороде. Вторник на Лукерью хорош для прополки сорняков и полива уже взошедших культур.

Собирать свежую зелень для стола. Салаты с добавлением первых весенних листьев сегодня помогают восстановить силы.

Очищать жилье от пыли. Легкая влажная уборка поможет сохранить в доме свежесть и привлечет уют.

Проводить время на свежем воздухе. Прогулка в парке или лесу поможет настроиться на летний лад и укрепит иммунитет.

Что можно и нельзя делать 26 мая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 26 мая

Оставлять окна открытыми без защиты. Существовало поверье, что вместе с первыми комарами в дом может влететь разлад и мелкие бытовые ссоры.

Жаловаться на капризы погоды. Встречать любые изменения в природе нужно с благодарностью, иначе лето может оказаться холодным.

Растрачивать деньги на ненужные покупки. День требует разумного подхода к семейному бюджету.

Давать личные вещи в долг незнакомым людям. Считалось, что так можно случайно отдать частичку своего домашнего спокойствия.

