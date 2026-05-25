Летом салат «Амурский» готовлю так: хочется шпрот, но без лишнего жира и майонеза — беру эти продукты и пучок зелени

Когда хочется салат со шпротами, но без тяжелого майонеза и маслянистости, готовлю «Амурский». Он получается сытным, ярким и при этом свежим. Тут есть всё, за что любят такие закуски: картошка, яйца, морковь, легкая копченая нотка шпрот, маринованный лук и нежная йогуртовая заправка. А сверху — зелень, которая делает вкус совсем летним.

Особенно люблю его летом: достаешь из холодильника уже охлажденным, выкладываешь на тарелку — и получается очень вкусно. Салат нежный, но не тяжелый. И хочется взять еще ложку.

Для приготовления понадобится: картофель — 3–4 штуки, морковь — 2 штуки, яйца — 4 штуки, шпроты — 1 банка, репчатый лук — 1 небольшая головка, натуральный йогурт без добавок — 4–5 ст. ложек, немного горчицы по желанию, соль, черный перец по вкусу, укроп, петрушка и зеленый лук для верхнего слоя.

Сначала отваривают картофель, морковь и яйца, дают полностью остыть. Лук режут тонкими полукольцами и маринуют 10–15 минут в воде с ложкой уксуса и щепоткой сахара. Для заправки смешивают йогурт, немного соли, перца и при желании чайную ложку горчицы.

Дальше собирают слоями. Сначала натертый картофель, затем немного заправки. Сверху маринованный лук, размятые вилкой шпроты, потом тертая морковь, снова тонкий слой заправки. Следом яйца на терке и сверху щедрый зеленый слой из укропа, петрушки и зеленого лука, перетертого с солью и перцем.