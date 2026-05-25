Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 13:15

Летом салат «Амурский» готовлю так: хочется шпрот, но без лишнего жира и майонеза — беру эти продукты и пучок зелени

Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется салат со шпротами, но без тяжелого майонеза и маслянистости, готовлю «Амурский». Он получается сытным, ярким и при этом свежим. Тут есть всё, за что любят такие закуски: картошка, яйца, морковь, легкая копченая нотка шпрот, маринованный лук и нежная йогуртовая заправка. А сверху — зелень, которая делает вкус совсем летним.

Особенно люблю его летом: достаешь из холодильника уже охлажденным, выкладываешь на тарелку — и получается очень вкусно. Салат нежный, но не тяжелый. И хочется взять еще ложку.

Для приготовления понадобится: картофель — 3–4 штуки, морковь — 2 штуки, яйца — 4 штуки, шпроты — 1 банка, репчатый лук — 1 небольшая головка, натуральный йогурт без добавок — 4–5 ст. ложек, немного горчицы по желанию, соль, черный перец по вкусу, укроп, петрушка и зеленый лук для верхнего слоя.

Сначала отваривают картофель, морковь и яйца, дают полностью остыть. Лук режут тонкими полукольцами и маринуют 10–15 минут в воде с ложкой уксуса и щепоткой сахара. Для заправки смешивают йогурт, немного соли, перца и при желании чайную ложку горчицы.

Дальше собирают слоями. Сначала натертый картофель, затем немного заправки. Сверху маринованный лук, размятые вилкой шпроты, потом тертая морковь, снова тонкий слой заправки. Следом яйца на терке и сверху щедрый зеленый слой из укропа, петрушки и зеленого лука, перетертого с солью и перцем.

Проверено редакцией
Читайте также
Я перестал спорить о рецепте нисуаза — теперь просто делаю так, и гости сметают все
Общество
Я перестал спорить о рецепте нисуаза — теперь просто делаю так, и гости сметают все
Беру молодую капусту и йогурт — салат «Ежедневный»: нежность от яблока и никакого майонеза
Общество
Беру молодую капусту и йогурт — салат «Ежедневный»: нежность от яблока и никакого майонеза
Сварите 2 яйца и морковь: намазку из шпротов соберете за 3 минуты — и на дачу, и на праздник, и на перекус
Общество
Сварите 2 яйца и морковь: намазку из шпротов соберете за 3 минуты — и на дачу, и на праздник, и на перекус
Шпроты всегда правят балом: обалденный рулет за 15 минут — хоть на праздник, хоть в поход
Общество
Шпроты всегда правят балом: обалденный рулет за 15 минут — хоть на праздник, хоть в поход
Три способа приготовить классический свекольник: от постного до сытного
Семья и жизнь
Три способа приготовить классический свекольник: от постного до сытного
салаты
шпроты
лето
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHAMAN приехал к посольству США и пообещал назвать некие фамилии
Новый замминистра обороны Шулика возглавил аппарат ведомства
Мужчина поленом убил родственницу в Тульской области
В Совфеде назвали визит Тихановской на Украину неуклюжим и неуместным
Российские военные освободили более 400 домов в ходе боев за Добропасово
«Мы — дом для миров»: интервью с генпродюсером «ЯРКО»
«Не по сценарию»: депутат о разочаровании Евросоюза в Мадьяре
В СКР сообщили об изъятии бортового самописца «Арктик Метагаза»
Раскрыты причины крушения самолета под Красноярском
В Ростехе сообщили о перовом полете нового вертолета
Один человек пострадал из-за пожара в московском хостеле
В МЧС Киргизии объяснили риски при эвакуации тела Наговициной с Пика Победы
Налет на Ярославль, удар «Града», обстрел дачников: ВСУ атакуют РФ 25 мая
Финуправляющий Блиновской оспорила конфискацию активов «королевы марафонов»
«Он хвалил нас»: Вован и Лексус о возможном разговоре с Трампом в будущем
Экономист спрогнозировала, что будет с ценами на мебель этим летом
Стрелявшего в ребенка артиста отправили под стражу
В Госдуме ответили на предложение давать дополнительный отпуск молодоженам
Звезда «Пацанок» пришла за футболками в «Садовод» и осталась без гроша
Вован и Лексус раскрыли, как «кошелек Зеленского» пытался их купить
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.