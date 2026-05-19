Шпроты всегда правят балом: обалденный рулет за 15 минут — хоть на праздник, хоть в поход

Шпроты и лаваш — это вообще беспроигрышная история, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к столу. Пока одни возятся с горячим и салатами, такой рулет уже готов и улетает первым. Нежная сырная начинка, свежий огурец, зелень и ароматные шпроты — сочетание простое, но очень удачное.

А еще удобно, что готовится все буквально за 15 минут и без духовки.

Ингредиенты: шпроты — 360 г, лаваш — 2 листа, плавленый сыр — 180 г, вареные яйца — 2 шт., густой йогурт — 3 ст. л., соль — 1/3 ч. л., чеснок — 2 зубчика, огурец — 1 шт., укроп — небольшой пучок, зеленый лук — небольшой пучок, черный перец — по вкусу.

Приготовление: у шпрот убираем хвостики. Плавленый сыр и вареные яйца натираем на мелкой терке, добавляем густой йогурт, соль, перец и чеснок через пресс. Все хорошо перемешиваем до нежной намазки. Листы лаваша смазываем сырной массой.

Огурец нарезаем тонкими длинными полосками и раскладываем сверху. Укроп и зеленый лук мелко рубим, посыпаем начинку, затем выкладываем шпроты. Сворачиваем плотный рулет, даем немного полежать в холодильнике, после чего нарезаем кусочками.

Личный опыт

Больше всего нравится делать такой рулет заранее — за полчаса в холодильнике он становится только вкуснее. А йогуртовая заправка делает начинку более нежной и свежей, без тяжелого майонезного вкуса.