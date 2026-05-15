15 мая 2026 в 08:48

Раскрыл формулу идеального бутерброда! Первое правило: убираю хлеб — беру лаваш и кручу идеальный перекус

Фото: D-NEWS.ru
Бутерброды — это скучно. А рулетики из лаваша — это быстро, сытно и необычно. Их можно брать с собой на работу, давать детям в школу, подавать гостям на праздник.

Что понадобится

2 листа тонкого лаваша, 300 г мясного фарша, 2 яйца, 100 г твердого сыра, луковица, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. растительного масла, 0,5 ч. л. соли, черный перец по вкусу.

Как я готовлю

Лук мелко рублю, обжариваю до прозрачности на части масла. Охлаждаю, смешиваю с фаршем, измельченным чесноком, солью и перцем.

Яйца варю вкрутую, остужаю, натираю на крупной терке. Сыр натираю. Укроп мелко режу. Смешиваю яйца, сыр и зелень.

Лаваш разрезаю на 2 равные части. На половину кладу мясную начинку, распределяю, сворачиваю плотным рулетом. Нарезаю на порционные кусочки. Выкладываю в смазанную маслом форму. Сверху на каждый кусочек кладу ложку яично-сырной смеси.

Запекаю при 200 °C 20–25 минут до румяной корочки. Подаю горячими, посыпав зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
