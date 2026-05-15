Сырное «полено» с пикантной начинкой — хит любого фуршета: у других закусок просто нет шансов

Этот рулет — настоящий хамелеон. С виду — простое «полено» в обсыпке, а на вкус — взрыв пикантности и сливочности.

Что понадобится

Сыр сливочный — 200 г, рикотта — 200 г, сыр «Российский» — 150 г, лук репчатый — 1 шт., маслины без косточек — 60 г, мята свежая — 2 ст. л., кунжут — 1 ст. л., мак — 1 ст. л., соус табаско — 0,5 ч. л., перец кайенский — щепотка.

Как готовлю

Для начала натираю «Российский» сыр на мелкой терке, лук очищаю и измельчаю в пасту (или тру на терке), маслины нарезаю тонкими кружочками, а мяту мелко рублю.

В большой миске соединяю сливочный сыр и рикотту, тщательно взбиваю миксером или перетираю ложкой до абсолютно гладкой, однородной текстуры без комочков. Добавляю в сырную массу тертый сыр, нарезанные маслины, луковую кашицу, соус табаско и щепотку кайенского перца. Еще раз все перемешиваю до равномерного распределения.

На столе расстилаю большой лист фольги или пищевой пленки. В отдельной тарелке соединяю рубленую мяту, мак и кунжут. Выкладываю сырную массу на фольгу и руками формирую плотное продолговатое «полено».

Тщательно обваливаю его в ароматной смеси. Заворачиваю «полено» в фольгу или пленку и отправляю в холодильник на час, а лучше на 2-3. За это время рулет застынет и станет достаточно плотным для аккуратной нарезки.

Перед подачей достаю закуску, разворачиваю и нарезаю острым ножом на ломтики толщиной 1-1,5 см. Подаю на блюде с крекерами, тостами или свежими овощами.