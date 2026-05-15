Москвичей обрадовали наступлением лета на следующей неделе

В понедельник температура воздуха в столице поднимется до плюс 27 — плюс 28, что уже относится к категории очень жаркой погоды. Возможны небольшие дожди. До середины следующей недели такая тенденция будет сохраняться, — рассказала Позднякова.

Синоптик предупредила, что 30-градусная жара может повлечь за собой повышение пожароопасности и создать дискомфорт для жителей города. Однако в ближайшие дни температурный режим, по прогнозам, останется в пределах климатической нормы. Москвичам рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что в конце мая в Москве и Московской области ожидается появление большого количества комаров. По его словам, массовому вылету насекомых способствуют благоприятные погодные условия: снежная зима, позволившая значительной части популяции выжить, теплая весна и дожди. В редких случаях укусы комаров могут вызвать малярию и лихорадку Западного Нила.