Москвичей обрадовали наступлением лета на следующей неделе

Позднякова: в начале следующей недели москвичей ожидает жара до 28 градусов

В начале следующей недели в Москву придет сильная жара, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости. По ее словам, столбики термометров поднимутся до плюс 27–28 градусов, что уже относится к категории очень жаркой погоды.

В понедельник температура воздуха в столице поднимется до плюс 27 — плюс 28, что уже относится к категории очень жаркой погоды. Возможны небольшие дожди. До середины следующей недели такая тенденция будет сохраняться, — рассказала Позднякова.

Синоптик предупредила, что 30-градусная жара может повлечь за собой повышение пожароопасности и создать дискомфорт для жителей города. Однако в ближайшие дни температурный режим, по прогнозам, останется в пределах климатической нормы. Москвичам рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что в конце мая в Москве и Московской области ожидается появление большого количества комаров. По его словам, массовому вылету насекомых способствуют благоприятные погодные условия: снежная зима, позволившая значительной части популяции выжить, теплая весна и дожди. В редких случаях укусы комаров могут вызвать малярию и лихорадку Западного Нила.

