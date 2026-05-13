Эколог рассказал, когда Москву атакуют комары

Эколог Рыбальченко: комары атакуют Москву в конце мая

В конце мая в Москве и Московской области ожидается появление большого количества комаров, рассказал NEWS.ru эколог Илья Рыбальченко. По его словам, массовому вылету насекомых способствуют благоприятные погодные условия: снежная зима, позволившая значительной части популяции выжить, теплая весна и дожди.

Первый массовый вылет комаров прогнозируется в период с конца мая по начало июня. Комары могут появиться везде, где есть стоячая вода: в прудах, канавах, бочках на дачных участках, лужах, затопленных подвалах. Даже забытое блюдце с водой под цветочным горшком на балконе может стать мини-инкубатором для будущих насекомых, — рассказал Рыбальченко.

Эксперт добавил, что в редких случаях укусы комаров могут вызвать малярию и лихорадку Западного Нила.

Ранее москвичей уже предупреждали о скором появлении большого количества комаров. В лужах, оставшихся после таяния снега, обнаруживаются личинки и куколки, а после дождей их станет еще больше. При этом энтомолог Александр Каширский заявил, что проблемы катастрофических масштабов не предвидится. По его словам, в начале теплого сезона этих насекомых всегда много. Их дальнейшее число напрямую зависит от погоды.

Степанида Королева
