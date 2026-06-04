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04 июня 2026 в 17:00

Вьюнок перестанет душить грядки — рабочие способы для чистого и аккуратного огорода

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press
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Вьюнок способен за одно лето опутать весь огород и буквально задушить посадки. Избавиться от него за пару дней не получится, но есть способы, которые действительно помогают ослабить этот живучий сорняк.

Главное правило — не давать вьюнку разрастаться. Его нужно регулярно выпалывать каждые несколько дней, стараясь вытаскивать длинные корни вилами, а не лопатой. Хорошо помогает и мульча: толстый слой соломы, картона или щепы перекрывает свет, и сорняк растет гораздо слабее.

Осенью участок полезно глубоко перекопать и оставить комья земли на морозе. Дополнительно многие сеют горчицу или рожь — сидераты вытесняют сорняки и улучшают почву.

Автор Марина Макарова попробовала этот лайфхак и заметила, что вьюнка стало намного меньше уже через сезон. Она советует не откладывать прополку надолго — молодые побеги удалить гораздо проще, чем разросшиеся плети.

Ранее сообщалось, что многие боятся лишний раз приоткрыть теплицу, чтобы не «простудить» растения. А на деле легкий сквозняк работает на урожай лучше любых ухищрений.

Проверено редакцией
Общество
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вредители
сорняки
Марина Макарова
М. Макарова
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