Вьюнок перестанет душить грядки — рабочие способы для чистого и аккуратного огорода

Вьюнок способен за одно лето опутать весь огород и буквально задушить посадки. Избавиться от него за пару дней не получится, но есть способы, которые действительно помогают ослабить этот живучий сорняк.

Главное правило — не давать вьюнку разрастаться. Его нужно регулярно выпалывать каждые несколько дней, стараясь вытаскивать длинные корни вилами, а не лопатой. Хорошо помогает и мульча: толстый слой соломы, картона или щепы перекрывает свет, и сорняк растет гораздо слабее.

Осенью участок полезно глубоко перекопать и оставить комья земли на морозе. Дополнительно многие сеют горчицу или рожь — сидераты вытесняют сорняки и улучшают почву.

Автор Марина Макарова попробовала этот лайфхак и заметила, что вьюнка стало намного меньше уже через сезон. Она советует не откладывать прополку надолго — молодые побеги удалить гораздо проще, чем разросшиеся плети.

Ранее сообщалось, что многие боятся лишний раз приоткрыть теплицу, чтобы не «простудить» растения. А на деле легкий сквозняк работает на урожай лучше любых ухищрений.