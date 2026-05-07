07 мая 2026 в 11:00

Сквозняк — не враг, а тайный помощник: открыла теплицу — и урожай пошел как на дрожжах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие боятся лишний раз приоткрыть теплицу, чтобы не «простудить» растения. А на деле легкий сквозняк работает на урожай лучше любых ухищрений. Он помогает держать внутри нормальный микроклимат без лишней сырости и духоты.

В закрытой теплице быстро скапливаются тепло и влага — идеальные условия для грибка и вредителей. Если организовать мягкое движение воздуха, лишняя влажность уходит, листья дышат, а риск болезней заметно снижается. Плюс растения не перегреваются в жару, а опыление проходит активнее.

Сделать все просто: открывайте дверь и форточку с разных сторон, чтобы воздух проходил насквозь, но без резких потоков. Лучше проветривать утром и вечером — в это время температура стабильнее. В прохладу достаточно щели, в жару открывайте шире.

Если нет возможности следить постоянно, выручают автоматические открыватели. В итоге растения крепче, химии меньше, а урожай радует не только количеством, но и качеством.

Марина Макарова
