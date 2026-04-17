5 карликовых многолетников, которые цветут аккуратными шапками и не лезут на соседние грядки

Если вы хотите создать на даче аккуратный цветущий сад, который не требует постоянного контроля и обрезки, карликовые многолетники станут вашим идеальным выбором.

Эти миниатюрные растения растут плотными шаровидными кустиками, не расползаются по участку и сохраняют декоративную форму годами.

Лидером среди таких красавцев считается астра кустарниковая, которая сама формирует идеальную полусферу высотой 30–50 см, а в августе-сентябре полностью покрывается облаком белых, розовых или сиреневых соцветий.

Для солнечных мест идеально подойдет флокс шиловидный — это растение создает на почве плотные яркие коврики высотой всего 5–15 см, усыпанные тысячами мелких цветков-звездочек. Если же вам нужен многолетник с необычной текстурой, обратите внимание на молодило (каменную розу).

Очиток видный — еще один беспроигрышный вариант: его плотные кустики высотой 30--40 см с июля по октябрь радуют глаз яркими шапками соцветий розового, малинового или белого цвета. Для тенистых уголков подходит хоста Red Cadet — она вырастает до 30 см, формируя аккуратную куртину из сине-зеленых листьев с фиолетовыми ножками.

Ранее был назван цветок, который выгонит с участка тлю, клещей и проволочника.