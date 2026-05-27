Посейте в мае — в июне сад накроется лилово-розовым кружевом. Однолетник-медонос для самых нежных клумб

Иберис зонтичный «лилициана» — это нежный лилово-розовый ковер, который расстилается по вашему саду с начала лета. Этот однолетник образует раскидистые кустики высотой до 30 см, которые во время цветения (с июня в течение двух месяцев) полностью покрываются плотными соцветиями-горошинами диаметром до 5 см. Каждый цветок-бусина соткан из кружева мелких лепестков, источающих приятный пряный аромат, который привлекает пчел и бабочек.

Растение неприхотливо: предпочитает солнечные места и легкие, хорошо дренированные почвы, не выносит застоя воды. Размножается семенами — прямым посевом в грунт в апреле — мае или через рассаду. Иберис идеален для создания пышных бордюров, альпийских горок и контейнеров, а также великолепен в срезке.

