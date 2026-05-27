27 мая 2026 в 16:08

«Они не скрывают желания»: Захарова назвала главные цели Запада

Фото: МИД РФ
Западные страны не скрывают, что главной целью их военных учений являются Россия и Белоруссия, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Также целью является общее пространство двух стран, уточнила дипломат РИА Новости на полях Международного форума по безопасности.

Ведь никто не скрывает со стороны западников, что целями своих учений они обозначают либо Россию, либо Белоруссию, либо наше общее пространство. Они это не скрывают. Они не скрывают желания, как они бесконечно об этом заявляют, нанести нам стратегическое поражение, — заявила дипломат.

Также она добавила, Москва на протяжении многих лет пыталась убедить Запад отказаться от конфронтационного курса. Однако западные государства, как выразилась дипломат, «как жуки-точильщики» подорвали основы общеевропейской безопасности.

Ранее Захарова заявила, что высока вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку ВСУ к теракту в Старобельске. По ее словам, именно вскользь упомянутый журналистом Ставрополь позволяет предположить, что он находился в подразделении украинских солдат в момент координации спланированной атаки на колледж в ЛНР.

