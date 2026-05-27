Высока вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку ВСУ к теракту в Старобельске, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, именно вскользь упомянутый журналистом Ставрополь позволяет предположить, что он находился в подразделении украинских солдат в момент координации спланированной атаки на колледж в Луганской Народной Республике.

Проведена целая рекламная кампания об эффективности украинских дронов: «Мы сейчас находимся рядом с, пожалуй, самой разыскиваемой целью России — украинским дроновым подразделением по нанесению ударов вглубь страны. Этой ночью они запустят 200 дронов по России. Эти дроны уже нанесли удар в Ставрополе» <...> Потому что действительно, киевские дроны нанесли удары по Ставрополю за день до атаки на Старобельск, — написала она.

Ранее Захарова заявила, что реакция Запада на теракт в Старобельске представляет собой чудовищное и бездушное кощунство. Дипломат подчеркнула, что информация об атаке была общедоступна, ее никто не замалчивал, однако западные страны даже не удосужились выразить соболезнования.

Кроме того, Госдума приняла обращение к ООН в связи с террористической атакой Киева на колледж в Старобельске. Депутаты выразили убежденность, что власти Украины, терпя поражение на поле боя, пытаются отвлечь внимание от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении президента страны Владимира Зеленского.

Также пакистанский обозреватель Иштеак Хамдани предположил, что обстрелы Киевом гражданских образовательных учреждений — это сознательная попытка лишить Россию будущего. Атака на общежитие в Старобельске, по мнению журналиста, была нацелена не столько на устрашение учащихся, сколько на подрыв их воли к борьбе и способности к критическому мышлению.