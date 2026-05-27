Один человек погиб при пожаре на месторождении в российском регионе

Один человек погиб при пожаре на нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО

Один человек погиб при пожаре на нефтегазоконденсатном (НГКМ) месторождении в ЯНАО, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба по Ямальскому району в соцсети «ВКонтакте». Специалисты выясняют причину возгорания.

На территории НГКМ Северо-Тамбейского лицензионного участка Ямальского района 27 мая в 10:10 (8:10 мск . — NEWS.ru) произошел пожар. В результате пожара погиб человек, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что во время пожара в Омской области погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

25 мая крупный пожар произошел в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве. Из здания смогли самостоятельно эвакуироваться около 600 человек. Один человек пострадал, его госпитализировали. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

До этого четырехэтажный банный комплекс загорелся в Сургуте. По оперативным данным, из здания были эвакуированы 86 человек, в том числе 22 ребенка. В тушении участвовали 30 пожарных и девять единиц техники.