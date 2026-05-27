Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 15:58

Один человек погиб при пожаре на месторождении в российском регионе

Один человек погиб при пожаре на нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО

Подписывайтесь на нас в MAX

Один человек погиб при пожаре на нефтегазоконденсатном (НГКМ) месторождении в ЯНАО, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба по Ямальскому району в соцсети «ВКонтакте». Специалисты выясняют причину возгорания.

На территории НГКМ Северо-Тамбейского лицензионного участка Ямальского района 27 мая в 10:10 (8:10 мск . — NEWS.ru) произошел пожар. В результате пожара погиб человек, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что во время пожара в Омской области погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

25 мая крупный пожар произошел в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве. Из здания смогли самостоятельно эвакуироваться около 600 человек. Один человек пострадал, его госпитализировали. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

До этого четырехэтажный банный комплекс загорелся в Сургуте. По оперативным данным, из здания были эвакуированы 86 человек, в том числе 22 ребенка. В тушении участвовали 30 пожарных и девять единиц техники.

Регионы
Россия
Ямал
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список сменивших спортивное гражданство российских фигуристов
Белоусов заявил о тяжелых потерях ВСУ на Запорожском направлении
«Либо Россия, либо Белоруссия»: Захарова назвала главные цели Запада
Развожаев рассказал, что дрон ВСУ оставил в Севастополе
В Госдуме назвали главную цель нового закона о медосмотрах мигрантов
Посол Азербайджана в России встретился с замглавы Минобороны Осьмаковым
Все плохо: Киев готов воевать еще несколько лет — выживет ли Украина?
В Госдуме ужесточат медицинские правила для въезжающих мигрантов
Один человек погиб при пожаре на месторождении в российском регионе
Глава РСПП рассказал о результатах импортозамещения
Появились кадры моста, рухнувшего в реку вместе с большегрузом
Семьи с детьми из Ростова застряли в Анталье
«Жечь правдой»: SHAMAN рассказал, когда раскроет тайную папку
Лантратова призвала ООН осудить массовую атаку ВСУ на Рязань
В СФ ответили на слова Меркель о затягивании украинского кризиса на 10 лет
Военный аналитик раскрыл причину подготовки Украины к круговой обороне
«Секретная папка» и некие фамилии: SHAMAN готовится раскрыть тайну, дата
Интерьер, который работает на восстановление
Политолог ответил, кто помешает США завершить войну с Ираном
Осужденная на семь лет криптоблогерша Битмама получила новую статью
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.