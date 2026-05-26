Тело подростка обнаружили в реке на Ямале

Тело подростка обнаружили в реке Преображенка на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону во «ВКонтакте». Причиной могло стать падение с моста во время фотосессии.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела подростка в реке Преображенка в Салехарде, — говорится в сообщении.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело. В ведомстве уточнили, что в ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего. В настоящий момент специалисты осматривают место происшествия и ищут очевидцев трагедии. Назначена судебно‑медицинская экспертиза.

Ранее дети начали прыгать на балконе в Севастополе во время совместной фотосессии. Конструкция не выдержала. Шесть человек получили ранения. Также в Сети появилось фото с места происшествия.

В Намибии слон убил 46‑летнюю женщину, которая подошла к нему, решив, что он мертв, чтобы сделать фото. Животное внезапно поднялось и напало. Свидетель Йоханнес Паулюс подтвердил, что женщина успела коснуться головы слона перед нападением.

