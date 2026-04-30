День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 14:36

На Ямале впервые отметили День малочисленных народов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На Ямале впервые отметили День коренных малочисленных народов России, рассказал «Ямал-Медиа» губернатор региона Дмитрий Артюхов. Он отметил, что северные народы отличаются трудолюбием и любовью к Родине.

Земляки! В этой сложной, но прекрасной северной жизни вы показываете всем пример настоящей силы, трудолюбия и уважения к родной земле. Вы с честью проносите через время ключевые ценности — создание семьи, почитание старших, любовь к родной земле, сохранение традиций, — обратился к жителям губернатор.

Артюхов подчеркнул, что культура коренных народов основана на гармоничном сосуществовании с природой, окружающими людьми и самим собой. По его словам, на Ямале веками живут различные народности — ненцы, ханты и селькупы.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ утвердило перечень мероприятий на ближайшие три года для реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Согласно распоряжению, программа сфокусирована на защите исконных территорий проживания и поддержке традиционного хозяйства.

Регионы
Ямал
праздники
губернаторы
Самое популярное
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.