Бывший участковый в Ноябрьске стал фигурантом дела о подделке доказательств

Бывшего участкового в Ноябрьске подозревают в фальсификации доказательств, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. По версии следствия, он подделал документы, которые позже были направлены в суд.

Сообщается, что подозреваемый мог фальсифицировать бумаги по одному из административных дел. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и собирают доказательства.

Ранее сообщалось, что бывший начальник свердловского управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Дьяков вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Соответствующее решение 14 апреля принял Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

До этого в Стерлитамаке бывшего начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Миронова приговорили к 11,5 года колонии строгого режима за взятку. Экс-полицейского также лишили звания подполковника, оштрафовали на 60 млн рублей и на 10 лет запретили работать в органах.