14 апреля 2026 в 11:40

Осужденный за мошенничество свердловский полковник вышел по УДО

Обвиняемый в получении взяток на 200 млн рублей полковник Дьяков вышел по УДО

Бывший начальник свердловского управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Дьяков вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, сообщает издание URA.RU. Соответствующее решение 14 апреля принял Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

Полковник Дьяков был приговорен к четырем годам колонии строгого режима за получение взятки и злоупотребление полномочиями. В суде пояснили, что представители колонии и прокуратуры не возражали против удовлетворения ходатайства осужденного.

В общей сложности Дьяков провел в местах лишения свободы пять месяцев с момента вынесения приговора в октябре прошлого года. При этом суд сохранил в силе восьмилетний запрет на занятие должностей в государственных структурах.

Уголовное дело в отношении полковника было связано с махинациями по незаконному возмещению НДС группой предпринимателей. Следствие установило, что Дьяков оказывал поддержку бизнесменам и получил взятку в размере 200 млн рублей. После заключения досудебного соглашения бывший силовик полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Ранее в Стерлитамаке бывшего начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Миронова приговорили к 11,5 года колонии строгого режима за взятку. Экс-полицейского также лишили звания подполковника, оштрафовали на 60 млн рублей и на 10 лет запретили работать в органах.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
