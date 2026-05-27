Онколог раскрыл правду о вакцине от рака

Новости о вакцине от рака появляются в СМИ регулярно, но представление людей о ней как об универсальной прививке ошибочно, заявил в интервью NEWS.ru главный внештатный специалист-онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. На самом деле речь идет о персонализированных препаратах, которые создаются под конкретного пациента, пояснил он.

Совершенно точно это не фантастика, но и не та «универсальная прививка от рака», которую часто представляют люди, когда говорится о вакцинации. Речь идет о персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцинах, которые создаются индивидуально для конкретного пациента на основе молекулярного профиля его опухоли. Они «обучают» иммунную систему распознавать и уничтожать именно эти клетки, — сказал Каприн.

По его словам, технология мРНК-вакцин рассматривается в строго определенных клинических ситуациях, прежде всего при метастатической меланоме. Сначала проводится генетический анализ опухоли, затем создается индивидуальная конструкция вакцины. Онколог подчеркнул, что это не массовый препарат, а высокоточная терапия, которая назначается по четким показаниям и в составе комплексного лечения. Когда метод станет общедоступным, пока неизвестно — необходимо накопление клинического опыта и отработка организационных механизмов, пояснил он.

Ранее молекулярный биолог академик РАН Петр Чумаков рассказал, что российские ученые ведут активную разработку сразу двух типов инновационных вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями. Он пояснил, что специалисты создают как онколитическую вакцину на основе вирусов, так и препарат на базе мРНК-технологий.