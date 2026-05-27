Трамп ответил на вопрос, смягчат ли США санкции против Ирана

Трамп: США не смягчат санкции в обмен на передачу Ираном урана

США не пойдут на смягчение санкций против Ирана в обмен на передачу Тегераном своего высокообогащенного урана, заявил президент США Дональд Трамп в интервью для PBS News. Он добавил, что его не устраивает ход переговоров.

Нет, нет, ни в коем случае. Никакого смягчения санкций, нет, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что проект меморандума о взаимопонимании, который могут подписать США и Иран, содержит пункт об обязательстве Тегерана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия. Речь также идет о приостановке программы обогащения урана и выводе всех уже имеющихся высокообогащенных запасов.

До этого сообщалось, что проект соглашения, которое ожидает одобрения обеих сторон, также включает прекращение огня. Помимо этого, в документ входит обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.

Трамп также говорил, что шансы на заключение мирного соглашения с Ираном или возобновление полномасштабных боевых действий составляют 50 на 50. Хозяин Белого дома планировал провести закрытое совещание со своей ключевой командой, чтобы детально обсудить дальнейшие шаги.