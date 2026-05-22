Раскрыты детали нового соглашения США и Ирана

Проект нового соглашения между США и Ираном, которое сейчас ожидает одобрения обеих сторон, включает прекращение огня, сообщает Al Arabiya. Также в проект входит обеспечение свободы судоходства в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе.

Отдельным пунктом предусмотрено постепенное снятие американских санкций в обмен на выполнение Ираном обязательств, закрепленных в соглашении. Кроме того, документ содержит положения об уважении суверенитета и территориальной целостности сторон, а также о невмешательстве во внутренние дела друг друга. В проект также включено обязательство о прекращении информационной войны между странами.

Ранее пресс-служба ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что не менее 35 коммерческих судов пересекли Ормузский пролив за последние сутки в координации с Вооруженными силами Ирана. Среди них — танкеры и контейнеровозы. В Корпусе отметили, что несмотря на напряженность в регионе Персидского залива ВС Ирана удалось создать безопасный морской путь. Он позволяет осуществлять судоходство и способствует мировой торговле.

До этого высокопоставленный чиновник Альянса заявил, что НАТО изучает возможность помощи коммерческим судам в проходе через Ормузский пролив. Он отметил, что такое решение может быть принято в том случае, если свобода судоходства через него не будет восстановлена к июлю.