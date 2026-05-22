Суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела должны стать главными принципами континентальной системы безопасности Евразии, заявил председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, эти основы находятся в стадии формирования.

Важнейшими принципами этой системы должны стать суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение международных споров, самостоятельное солидарное решение странами, вовлеченными в формирование новой архитектуры, региональных проблем и противоречий без привлечения внешних игроков, — пояснил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Германия так и не прошла реальную денацификацию. По словам земпредседателя Совбеза России, вместо этого Запад пошел по пути оправдания нацистских военных преступников. Речь идет о сведениях из справки о политическом положении в Западной Германии от 1952 года.

Также Медведев назвал заявления прибалтийских политиков «лаем тявкающих мосек» из-за их русофобских высказываний. Он предложил применить против Украины пятую статью НАТО в связи с нападением на их «трибалтийские вымираты» — падения беспилотников ВСУ на территории Прибалтики.