Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 15:23

Медведев назвал основные принципы безопасности Евразии

Медведев назвал равенство государств принципом безопасности Евразии

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела должны стать главными принципами континентальной системы безопасности Евразии, заявил председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, эти основы находятся в стадии формирования.

Важнейшими принципами этой системы должны стать суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение международных споров, самостоятельное солидарное решение странами, вовлеченными в формирование новой архитектуры, региональных проблем и противоречий без привлечения внешних игроков, — пояснил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Германия так и не прошла реальную денацификацию. По словам земпредседателя Совбеза России, вместо этого Запад пошел по пути оправдания нацистских военных преступников. Речь идет о сведениях из справки о политическом положении в Западной Германии от 1952 года.

Также Медведев назвал заявления прибалтийских политиков «лаем тявкающих мосек» из-за их русофобских высказываний. Он предложил применить против Украины пятую статью НАТО в связи с нападением на их «трибалтийские вымираты» — падения беспилотников ВСУ на территории Прибалтики.

Власть
Дмитрий Медведев
Евразия
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка умерла после драки с работницами кафе
Врач перечислил симптомы «болезни поцелуев»
«Чем скорее, тем лучше»: Оверчук ответил, выталкивают ли Армению из ЕАЭС
Развожаев рассказал о состоянии раненных при обрушении балкона в Севастополе
Заводы КАМАЗа отказались от четырехдневной рабочей недели
В Госдуме заявили о военном преступлении ВСУ после удара по колледжу в ЛНР
Агроном посоветовал, как защитить участок от леопардовых слизней
«Сгорела от волны»: стало известно о еще одной жертве атаки ВСУ по колледжу
Прикована к инвалидной коляске: секс с мужем дорого обошелся россиянке
В ЛНР после атаки ВСУ 18-летнему юноше могут ампутировать руку
Психиатр объяснил рост числа людей с ментальными расстройствами
Политолог ответил, почему Буданов делает заявления о России
Путин назначил нового помощника секретаря Совбеза России
Автобус с 44 российскими школьниками попал в ДТП
Стала известна судьба семерых пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск
Возросло число зараженных хантавирусом на злополучном лайнере MV Hondius
Психиатр перечислил признаки алкоголизма
Нашли опасного паразита: почему Москва ставит Армению «на стоп»
Оверчук сравнил обещания ЕС Армении с морковкой на палке
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по трагедии в Старобельске
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.