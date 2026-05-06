06 мая 2026 в 08:27

Медведев в преддверии 9 Мая назвал урок, который не усвоила Германия

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Германия так и не прошла реальную денацификацию, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для RT. По его словам, вместо этого Запад пошел по пути оправдания нацистских военных преступников. Речь идет о сведениях из справки о политическом положении в Западной Германии от 1952 года.

По сути, никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла, — отметил Медведев.

До этого Медведев заявил, что россияне продолжают дело поколения победителей, сражаясь в рамках специальной операции. Он подчеркнул, что победители — это родные и близкие для современных граждан люди, а нынешние россияне являются их детьми, внуками и правнуками. По его словам, граждане живут в сильной, независимой и свободной стране.

Ранее газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что вывод части американских войск из Германии мог стать ответом США на резкие высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца и своего рода его унижением. По мнению журналистов, реакция на слова политика была предсказуемой и могла нанести долгосрочный ущерб интересам Германии.

