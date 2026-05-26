Дождь со снегом, холод и возвращение тепла: погода в Москве в выходные

В выходные дни в Москву придет волна небольшого потепления, сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 30 и 31 мая?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Александра Шувалова, теплая погода вернется в Москву уже в ближайшие выходные дни.

«Впереди нас ждет довольно глубокая холодная температурная „яма“. В пятницу, которая обещает стать самым холодным днем недели, от Смоленска до Казани днем около +10 градусов. Но, естественно, такой холод не может держаться слишком долго. И поворот наверх начнется уже в выходные, а в первую пятидневку июня температура перемахнет 20-градусную отметку. И значит, июнь начнется по-летнему. Это в стиле погоды последних месяцев — бросаться из крайности в крайность», — рассказал он.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что в воскресенье, 31 мая, воздух в российской столице прогреется до +20 градусов.

«Западный ветер меняется плавно на северо-западный, 5–10 м/с. В этой связи мы всю неделю будем под влиянием холодной части циклона. Во вторник и среду — от +13 до +15 градусов. В четверг и пятницу будет около +11–13 градусов. В субботу — от +11 до +16 градусов. В воскресенье потепление пойдет, прогнозируется +15–20 градусов», — пояснил синоптик.

По данным метеосервисов, в Москве в субботу, 30 мая, в ночные часы ожидается всего +3–8 градусов. Вероятны осадки в смешанной фазе (дождь со снегом). Снег, впрочем, будет быстро таять из-за прогретой земли. Днем воздух прогреется до +11–16 градусов. При этом сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Порывы северо-западного ветра могут достигать 12 м/с.

В ночь на воскресенье, 31 мая, будет заметно теплее. Температура ночью составит +5–10 градусов. Днем воздух прогреется до +15–20 градусов, что близко к климатической норме. Сильных осадков не прогнозируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в выходные дни ожидается волна потепления.

«Похолодание в нашем регионе непродолжительное, так как уже в последние дни мая, с 30 мая, начнется потепление, температура воздуха в дневные часы снова вернется к +15–20 градусам», — заявил он.

По информации метеоцентров, в субботу, 30 мая, в Северной столице осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до +15–17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

В воскресенье, 31 мая, днем воздух прогреется до +17 градусов. Ночью воздух остынет до +11 градусов. Сильных осадков не прогнозируется. Атмосферное давление, которое всю неделю держалось ниже нормы, начнет постепенно расти, стабилизируясь в пределах 760–762 мм ртутного столба. Ветер сохранит западное и северо-западное направление, оставаясь слабым до умеренного, без резких порывов.

