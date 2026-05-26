Санкции Евросоюза не способны ухудшить качество жизни россиян, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, европейские лидеры безуспешно стремятся спровоцировать протесты в России.

На самом деле, в ЕС никак не могут повлиять на уровень жизни населения [России], поскольку его определяют социальные выплаты, создание рабочих мест, создание национально ориентированных предприятий. Сейчас, по большому счету, наша экономика уходит в сторону альтернативного вектора развития. К РФ подключаются страны Юго-Восточной Азии, Глобального Юга и те мощные партнеры в рамках БРИКС+, которые замещают когда-то западный рынок. Если мы последние 30 лет зависели от западных производителей, то сейчас мы просто взяли их опыт и используем в рамках национального импортозамещения, — поделился Самонкин.

Он подчеркнул, что уровень жизни, образования, здравоохранения и работа школ — это внутренние дела России. По словам эксперта, ни одна страна мира не может кардинально влиять на социальное развитие России. На этом фоне, указал политолог, санкции оказываются неэффективными.

При помощи различного рода технологий NLP (обработка естественного языка. — NEWS.ru) и иных моментов ЕС пытался создать в России протестное настроение. Они делали ставку на либеральную западную оппозицию, на мягкую силу, на то, что после украинского Майдана россияне зацепят этот вирус и также будут разламываться. Но все их попытки потерпели крах. У них нет никаких козырей, элементов влияния на граждан РФ. И на фоне этого бессилия они принимают очередной пакет санкций, который глобально ни на что не влияет, за этим даже особо никто уже не следит, — добавил Самонкин.

Он подчеркнул, что сейчас Британия больше всего заинтересована в санкциях против России, так как США фактически отошли от ЕС. По словам политолога, даже страны Балтии, Франция и Германия стали менее активными в этой санкционной политике. Таким образом, пояснил эксперт, главная геополитическая цель Лондона — поддерживать украинский конфликт и продолжать демонизировать РФ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза начали работу над 21-м пакетом санкций против России. По ее словам, эти меры будут направлены на снижение уровня жизни в РФ.