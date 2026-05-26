Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 17:46

МИД Нидерландов вызвал посла РФ после ударов по военным объектам на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
МИД Нидерландов принял решение вызвать посла России Владимира Тарабрина в связи с ударами по военным объектам в Киеве, последовавшими после атаки украинской армии на Старобельск, сообщил глава внешнеполитического ведомства Том Берендсен. Поводом для вызова стала «интенсивность российских ударов по Киеву в последние дни», сообщает ТАСС.

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись комбинированному и преднамеренному удару со стороны ВСУ. В момент атаки в помещениях находились 86 детей.

В результате произошедшего пострадали 65 мирных жителей, из них 21 человек погиб. В ответ на эти действия 25 мая МИД РФ заявил о переходе Вооруженных сил России к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

Ранее пресс-служба МИД РФ сообщила, что Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российская армия начинает планомерно бить по заводам украинского ВПК в Киеве.

Европа
Нидерланды
послы
МИД
