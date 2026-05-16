Россиянин с MV Hondius не обращался в посольство РФ в Нидерландах Дипмиссия в Нидерландах заявила, что обращений от россиянина с MV Hondius нет

Посольство России в Нидерландах заявило, что не получало обращений за помощью от гражданина РФ, передает ТАСС. Он работает на голландском круизном лайнере MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса.

Никаких обращений от гражданина России, работающего на круизном лайнере MV Hondius, в наш адрес не поступало, — отметили в посольстве.

При этом в диппредставительстве подчеркнули готовность помочь гражданину России в рамках своей компетенции. Дипломаты внимательно следят за развитием ситуации и поддерживают контакт с профильными структурами королевства.

Внимательно отслеживаем данный сюжет и находимся в контакте с профильными структурами королевства, включая МИД Нидерландов, — заявили в дипмиссии.

В представительстве добавили, что решения о карантине членов экипажа принимаются компетентными санитарными и портовыми властями в индивидуальном порядке совместно с морским перевозчиком. Дипломаты считают достаточными меры, которые на текущем этапе принимает нидерландская сторона.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о снижении до 10 количества заразившихся хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius. До этого в организации сообщали, что цифра способна меняться в обе стороны по мере выяснения обстоятельств вспышки.