13 мая 2026 в 11:39

В Нидерландах подожгли центр для беженцев

В нидерландском Лосдрехте местные жители подожгли центр для размещения беженцев

В нидерландском Лосдрехте местные жители подожгли фаерами центр для размещения беженцев, передает газета NRC. Протесты в городе продолжаются с конца апреля, в них также принимают участие депутаты местного парламента.

В результате давления со стороны протестующих власти согласились сократить количество мигрантов, которых планировалось разместить в центре.

Ранее государственный министр по вопросам иммиграции Колм Брофи заявил, что новая стратегия размещения беженцев в Ирландии может оставить 16 тыс. украинцев без жилья. Мигранты, проживающие в государственном жилье, включая гостиницы и коммерческие объекты, должны начать самостоятельно искать новое место проживания.

До этого стало известно, что Германия перестала лидировать в ЕС по числу принятых беженцев. Страну по этому показателю обогнали Франция, Испания и Италия. Журналисты отметили, что в первом квартале 2026 года число первичных запросов на убежище в ФРГ упало на 23% по сравнению с прошлым годом. Попадание республики на четвертую строку рейтинга произошло впервые с 2015 года.

