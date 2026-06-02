«У парня задержка в развитии»: Кушанашвили о творчестве SHAMAN

Телеведущий Отар Кушанашвили в программе «Какого?!» резко высказался о творчестве и публичном образе певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), заявив, что у того «заметна задержка в развитии». По мнению шоумена, единственная запоминающаяся песня артиста — «Я — русский».

Видно, что у парня задержка в развитии. Я воспитал больше детей, чем у него хитов. У него вообще нет ни одного, кроме «Я — грузин» (песня «Я — русский». — NEWS.ru). Я же вижу, — сказал телеведущий.

Кушанашвили также высмеял рекламную кампанию перед выходом трека «Россия-мама», напомнив, что исполнитель 17 недель появлялся на публике с загадочной папкой. Также ведущий иронично предположил, что могли думать об этом перформансе охранники артиста, которые вынуждены терпеть происходящее ради зарплаты.

Затронул шоумен и тему авторских прав, упрекнув Дронова в том, что тот не задумывается об их соблюдении, хотя даже при работе с нейросетями это необходимо. Несмотря на критику, Кушанашвили признал, что у певца есть своя верная аудитория — возрастные поклонницы.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал SHAMAN из-за клипа, в котором он спел вместе с иноагентами с помощью ИИ-технологий. По его мнению, исполнитель хочет «хайповать на чем угодно» и не осознает, что «выходит за рамки допустимого».