21 апреля 2026 в 07:00

«Помогает людям искать эмоции»: Казанский оценил эфиры с Бубновым

Комментатор Казанский назвал экс-футболиста Бубнова невероятно харизматичным

Александр Бубнов Александр Бубнов Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press
Комментатор Первого канала Денис Казанский рассказал, что ему очень нравится работать в паре с экс-футболистом «Спартака» Александром Бубновым. В интервью NEWS.ru он отметил, что бывший игрок выглядит в эфире очень естественно и «не пережимает» соведущего.

Мне очень нравится работать с такими людьми, невероятно харизматичными. Наша работа как раз с этим и связана. Переключить свой негатив, зарядиться от него эмоциями. Бубнов как раз про это — действительно помогает людям искать свои эмоции: на себя все принимает, от себя все отбивает. У него особенный взгляд, он не стесняется говорить то, что думает. Это сейчас встречается крайне редко. У Бубнова феноменальная память, фантастическая реакция, своеобразное чувство юмора, — сказал Казанский.

Комментатор назвал несколько фамилий, с кем бы поставил Бубнова в эфир. Казанский выделил комментатора Александра Елагина, футбольного агента Тимура Гурцкая и телеведущего Отара Кушанашвили.

Они как-то генерируют свое «Я», и это выглядит очень естественно. Они не пережимают тебя, что самое важное. Есть некоторые коллеги, которые своим «Я» удушают все пространство вокруг. А они достают из себя, и тебе становишься интересен ты сам. Вот Бубнов как раз из такой краснокнижной, немногочисленной породы людей, которые работают в спорте. Остальные про другое. Он — про эмоции, — добавил комментатор.

Ранее Казанский рассказал, что получил жесткий ответ, когда впервые назвал известного российского комментатора Юрия Розанова по отчеству. Он отметил, что так и не смог обращаться к нему просто по имени, и Розанов смирился.

Спорт
комментаторы
Денис Казанский
Отар Кушанашвили
Виктор Байбаков
В. Байбаков
Кирилл Николаев
К. Николаев
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
