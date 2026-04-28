«Включите телевизор»: Казанский ответил критикам КВН

Люди, которые говорят, что КВН уже не тот, просто его не смотрят, заявил в интервью NEWS.ru комментатор Первого канала Денис Казанский. Он отметил, что рассуждающие так зрители ностальгируют по прошлому.

Я уже два года езжу на фестиваль КВН в Сочи, смотрю, как развиваются молодые команды. Это хороший юмор. Сейчас я разговариваю с моими друзьями, они говорят: «А что там смотреть?» Так вы же не видели! Включите телевизор. Как мне объяснить, если вы так рассуждаете? Конечно, он для вас будет не тем. Все осталось в перестроечные времена, — сказал Казанский.

По его мнению, в КВН произошел крутой вираж благодаря новой команде редакторов, которые порой делают очень острые вещи. Казанский признался, что не ожидал услышать много шуток на социальную тему.

Я очень приятно удивлен. Конечно, бывают плохие шутки, что в этом такого? Это было во все времена. Во-первых, их количество не такое большое, а во-вторых, раньше было расслоение, сейчас это не так. Была команда суперзвезда, и все остальные где-то рядом. Прошли игры 1/8 — крутейшие команды вышли в четвертьфинал. Фантастически смешные. Сейчас большой сезон — 65 лет КВН. Дико интересно посмотреть, как они сыграют между собой. Очень яркие фронтмены, и команды сами по себе. Для меня это откровение. Я везде с этой миссией, говорю: включайте-ка КВН, — добавил Казанский.

Ранее Казанский назвал «богатый и могучий» русский язык главным отличием российской школы комментаторов от европейской. Он отметил, что у отечественных обозревателей гораздо больше эмоций, окраса, а также ярче палитра слов.