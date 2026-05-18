Реабилитолог объяснил, чем полезна скандинавская ходьба

Во время скандинавской ходьбы задействуются мышцы всего организма — как ног, так и плеч, рук и спины, рассказал «Здоровью Mail» физический терапевт клиники ранней реабилитации Павел Мегей. Он отметил, что такой вид нагрузки подойдет тем, кому противопоказан бег.

Специалист объяснил, что занятия способствуют усилению метаболического ответа организма — помогают снижать вес и улучшать физическую форму. Он подчеркнул, что такой вид нагрузки также положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Мегей отметил, что скандинавская ходьба сочетает кардиореспираторную тренировку с одновременным снижением нагрузки на опорно‑двигательную систему и улучшением координации. По его словам, это делает такой вид спорта подходящим для реабилитации после ряда заболеваний и состояний.

Ранее реабилитолог Евгений Ачкасов рассказал, что привычка разминаться во время сидячей работы поможет избежать тромбозов и болей в спине и шее. Он отметил, что это также поможет повысить концентрацию и производительность труда.