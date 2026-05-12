Врач дала совет, как снизить риски проблем с сердцем в старости

Врач дала совет, как снизить риски проблем с сердцем в старости Врач Ревкова: ходьба поможет снизить риск сердечных заболеваний в старости

Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и преждевременной смерти, нужно сохранять активный образ жизни и регулярно ходить пешком даже в старости, посоветовала заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Елена Ревкова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что это помогает укрепить мышцы.

Такая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, укрепляет мышцы и кости, положительно влияет на настроение и когнитивные функции, — пояснила терапевт.

При этом, по словам специалиста, постоянство в данном случае важнее количества. Ревкова уточнила, что регулярные прогулки принесут больше пользы, чем редкие, но интенсивные нагрузки.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова заявила, что продолжительная икота может говорить о поражениях в пищеводе. По ее словам, это явление также указывает на проблемы с функционированием центральной нервной системы.