Врач ответил, какой тревожный сигнал может подавать продолжительная икота Эндокринолог Самойлова: длительная икота может быть сигналом поражений пищевода

Продолжительная икота может говорить о поражениях в пищеводе, заявила NEWS.ru семейный врач и эндокринолог Анастасия Самойлова. По ее словам, это явление также может указывать на проблемы в функционировании центральной нервной системы.

Икота — это внезапные сокращения диафрагмы, сопровождающиеся коротким вдохом и закрытием голосовой щели, что приводит к специфическому звуку. Эпизодически это абсолютно безвредно и возникает в результате раздражения диафрагмы или нервов, контролирующих ее движение. Явление прекращается самостоятельно спустя короткое время. Длительная упорная икота может сигнализировать о проблемах со здоровьем: воспалительное поражение пищевода, вызванное эзофагитом или грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, заболеванием нервной системы, — предупредила Самойлова.

Она подчеркнула, что при появлении такой икоты необходимо обратиться к врачу, так как это также может указывать на повреждение печени, включая стеатогепатит. По словам врача, данное заболевание обычно возникает вследствие длительного неправильного питания и нарушений обмена веществ, при которых клетки печени страдают от накопления жира и их последующего разрушения.

Ранее врач Мария Беляева посоветовала для быстрого избавления от икоты пить воду маленькими глотками. По ее словам, это явление связано с кратковременным сбоем дыхательного центра организма.