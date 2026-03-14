Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк. По его словам в соцсети Truth Social, такое решение будет принято при продолжении помех в свободе судоходства в Ормузском проливе.

Я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру острова. Но если Иран или кто-либо сделают что-то, что помешает свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно изменю это решение, — написал он.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Трамп может запросить поддержку у Евросоюза в случае продолжительной войны с Ираном. По его мнению, ЕС положительно отнесется к этой просьбе, чтобы предотвратить усиление связей между американским лидером и Россией. Он подчеркнул, что будущее Ирана и в целом Ближнего Востока волнует Европу меньше, чем судьба Украины.

Тем временем ВС Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс. Согласно заявлению центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», корабль направился обратно в США.