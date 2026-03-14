14 марта 2026 в 04:01

Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова

Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре острова Харк в Иране

Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк. По его словам в соцсети Truth Social, такое решение будет принято при продолжении помех в свободе судоходства в Ормузском проливе.

Я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру острова. Но если Иран или кто-либо сделают что-то, что помешает свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно изменю это решение, — написал он.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Трамп может запросить поддержку у Евросоюза в случае продолжительной войны с Ираном. По его мнению, ЕС положительно отнесется к этой просьбе, чтобы предотвратить усиление связей между американским лидером и Россией. Он подчеркнул, что будущее Ирана и в целом Ближнего Востока волнует Европу меньше, чем судьба Украины.

Тем временем ВС Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс. Согласно заявлению центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», корабль направился обратно в США.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогремели взрывы на фоне ревущей тревоги
Трамп сообщил об уничтожении всех военных целей на иранском острове Харк
Стало известно о повреждении пяти самолетов-заправщиков США при ударе Ирана
«Уже в клещах»: Марочко рассказал, что делают ВС РФ у Константиновки в ДНР
В Минфине раскрыли детали о лимите на налоговый вычет за обучение детей
Раскрыта сумма средней зарплаты в России в 2026 году
Снега не будет. Тепло, +12: погода в Москве и Петербурге 16–22 марта
Как вернуть деньги за сорванный тур из-за войны в Иране: пошаговая инструкция
В Госдуме рассказали, когда в России отключат отопление
Песков рассказал о контактах России с Венесуэлой
Биография, развод, выкидыш: где сейчас звезда «Не родись красивой» Уварова
«Волосы дыбом»: Мирошник допустил отмену моратория на казнь для военных ВСУ
Иран и «Хезболла» забросали Израиль ракетами
Одна европейская страна потребовала от Германии репарации на оружие
Иран озвучил условия для открытия Ормузского пролива
Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова
«Блокада Ормуза — это провал планирования»: США и Израиль увязли в Иране
ЦАХАЛ засекла очередной обстрел со стороны Тегерана
В трех аэропортах запретили вылеты из-за химического запаха
Налет БПЛА на Кубань: удар по порту Кавказ, пожар на НПЗ, что известно
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

